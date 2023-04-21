В Екатеринбурге в мае стартует фестиваль «Стенограффия»

В Екатеринбурге с 1 мая стартует фестиваль «Стенограффия», который продлится до 30 сентября. Как Алексей Орлов.
Организаторы мероприятия отметили, что все арт-объекты, которые будут созданы в ближайшие пять месяцев художниками в рамках фестиваля, станут подарком к 300-летию города.
В администрации указали, что проект — хороший пример взаимодействия властей с творческим сообществом. Представители администрации подчеркнули, что реализация проекта отвечает запросам граждан на развитие креативной индустрии и делает город ярче.
Ранее в Нижнем Новгороде назвали дату открытия паркового сезона. Мэр города Юрий Шалабаев уточнил, что совсем скоро в городе заработают фонтаны, которые сейчас проходят расконсервацию.