В Екатеринбурге в мае стартует фестиваль «Стенограффия»

В Екатеринбурге с 1 мая стартует фестиваль «Стенограффия», который продлится до 30 сентября. Как Алексей Орлов.

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Организаторы мероприятия отметили, что все арт-объекты, которые будут созданы в ближайшие пять месяцев художниками в рамках фестиваля, станут подарком к 300-летию города.

В администрации указали, что проект — хороший пример взаимодействия властей с творческим сообществом. Представители администрации подчеркнули, что реализация проекта отвечает запросам граждан на развитие креативной индустрии и делает город ярче.