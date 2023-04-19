Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам ВОВ

Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны
Госдума приняла закон о приравнивании людей, которые награждены знаком "Житель осажденного Сталинграда" к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что жители осажденного Сталинграда будут приравнены к категории ветеранов Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Премьер сообщил, что по поручению президента Владимира Путина кабмин подготовил поправки в законодательство, чтобы с 2022 года граждане, обладающие знаками "Житель осажденного Сталинграда", смогли получить такие же привилегии и гарантии социальной защиты, как и ветераны войны.
В числе таких гарантий Мишустин озвучил право на получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.