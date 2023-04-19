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14 минут назад

В России появится День присяги

Российская Газета

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о введении новой памятной даты России "День военной присяги" - 21 ноября.

В России появится День присяги
Фото: ТАССТАСС

Документ инициировала группа депутатов и сенаторов. Изменения предлагается внести в Закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Авторы предложили принять во внимание значительный вклад Петра I в духовную основу государственного служения России. В связи с этим новая памятная дата приурочивается к изданию 21 ноября 1721 года его Указа "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу".

Инициаторы считают, что учреждение этой памятной даты будет способствовать воспитанию россиян, особенно молодежи, в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества, ВС страны.

Общество,Госдума,
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