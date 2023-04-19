В России появится День присяги

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о введении новой памятной даты России "День военной присяги" - 21 ноября.
Документ инициировала группа депутатов и сенаторов. Изменения предлагается внести в Закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
Авторы предложили принять во внимание значительный вклад Петра I в духовную основу государственного служения России. В связи с этим новая памятная дата приурочивается к изданию 21 ноября 1721 года его Указа "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу".
Инициаторы считают, что учреждение этой памятной даты будет способствовать воспитанию россиян, особенно молодежи, в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества, ВС страны.