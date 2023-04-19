В России появится День присяги

Авторы предложили принять во внимание значительный вклад Петра I в духовную основу государственного служения России. В связи с этим новая памятная дата приурочивается к изданию 21 ноября 1721 года его Указа "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу".