Китай больше не первый: топ-10 самых населенных стран
По сообщению Bloomberg, Китай больше не является самой крупной страной по численности населения. Согласно прогнозу ООН на середину 2023 года, этот титул перехватила Индия. Специалисты считают, что это вынудит премьер-министра Индии Нарендру Моди создать миллионы рабочих мест для подрастающего поколения по мере того, как страна отдаляется от сельскохозяйственной отрасли. Мы изучили опубликованную статистику ООН — вот как выглядит 10 самых населенных стран на данный момент.