По сообщению Bloomberg, Китай больше не является самой крупной страной по численности населения. Согласно прогнозу ООН на середину 2023 года, этот титул перехватила Индия. Специалисты считают, что это вынудит премьер-министра Индии Нарендру Моди создать миллионы рабочих мест для подрастающего поколения по мере того, как страна отдаляется от сельскохозяйственной отрасли. Мы изучили опубликованную статистику ООН — вот как выглядит 10 самых населенных стран на данный момент.