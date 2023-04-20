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Китай больше не первый: топ-10 самых населенных стран

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По сообщению Bloomberg, Китай больше не является самой крупной страной по численности населения. Согласно прогнозу ООН на середину 2023 года, этот титул перехватила Индия. Специалисты считают, что это вынудит премьер-министра Индии Нарендру Моди создать миллионы рабочих мест для подрастающего поколения по мере того, как страна отдаляется от сельскохозяйственной отрасли. Мы изучили опубликованную статистику ООН — вот как выглядит 10 самых населенных стран на данный момент.

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