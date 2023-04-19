Александр Буйнов подписал десять гитар для отправки в зону СВО

"Во время Великой Отечественной войны у меня отец воевал, был летчиком — на всех фотографиях в основном гармошки, ну или аккордеон, если совсем для шику. А сейчас выросло поколение, для которого гитары актуальнее. Но, ребята, вы скажите, если кому-то нужны гармошки, будем отправлять гармошки, а пока примите гитары для хорошего настроения и поднятия боевого духа", — отметил Буйнов.