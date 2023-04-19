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25 минут назад

Александр Буйнов подписал десять гитар для отправки в зону СВО

Газета.Ru

Певец Александр Буйнов подписал десять гитар для отправки бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции на Украине, передает ФАН. Музыкальные инструменты на передовую доставят волонтеры Народного фронта. На каждом из них артист написал "За жизнь!".

Александр Буйнов подписал десять гитар для отправки в зону СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Во время Великой Отечественной войны у меня отец воевал, был летчиком — на всех фотографиях в основном гармошки, ну или аккордеон, если совсем для шику. А сейчас выросло поколение, для которого гитары актуальнее. Но, ребята, вы скажите, если кому-то нужны гармошки, будем отправлять гармошки, а пока примите гитары для хорошего настроения и поднятия боевого духа", — отметил Буйнов.

В Народном фронте также рассказали, что в мае на фронт отправятся гитары, подписанные Олегом Газмановым, Александром Ф. Скляром, Дмитрием Певцовым, Ютой и Юлией Чичериной.

Ранее сообщалось, что Народный фронт отправит для бойцов, участвующих в СВО, 240 автомобилей в рамках проекта "Все для победы!".

Общество,Олег Газманов,Александр Скляр,Александр Буйнов,Дмитрий Певцов,Юлия Чичерина,
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