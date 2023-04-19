Александр Буйнов подписал десять гитар для отправки в зону СВО

Певец Александр Буйнов подписал десять гитар для отправки бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции на Украине, передает ФАН. Музыкальные инструменты на передовую доставят волонтеры Народного фронта. На каждом из них артист написал "За жизнь!".
"Во время Великой Отечественной войны у меня отец воевал, был летчиком — на всех фотографиях в основном гармошки, ну или аккордеон, если совсем для шику. А сейчас выросло поколение, для которого гитары актуальнее. Но, ребята, вы скажите, если кому-то нужны гармошки, будем отправлять гармошки, а пока примите гитары для хорошего настроения и поднятия боевого духа", — отметил Буйнов.
В Народном фронте также рассказали, что в мае на фронт отправятся гитары, подписанные Олегом Газмановым, Александром Ф. Скляром, Дмитрием Певцовым, Ютой и Юлией Чичериной.
Ранее сообщалось, что Народный фронт отправит для бойцов, участвующих в СВО, 240 автомобилей в рамках проекта "Все для победы!".