В Мариуполе силами РВИО восстановят памятник Куинджи

Российское военно-историческое общество приступило к восстановлению памятника великому уроженцу Мариуполя - художнику Архипу Куинджи . Монумент из красной меди был практически разрушен во время обстрелов украинских националистов.

Сейчас реставраторы ведут работы в мастерской, когда все будет готово бюст вернут на его историческое место - перед администрацией Мариуполя.

Живописец родился в греческой семье в 1842 году и большую часть жизни проработал в Санкт-Петербурге. Он считается одним из классиков реализма в русской живописи. Впрочем, на западе национальную принадлежность Куинджи решили оспорить. В феврале этого года американский музей «Метрополитен» изменил подпись к картине «Красный закат на Днепре», назвав Куинджи украинцем.