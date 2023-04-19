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В Мариуполе силами РВИО восстановят памятник Куинджи

Российское военно-историческое общество приступило к восстановлению памятника великому уроженцу Мариуполя - художнику Архипу Куинджи. Монумент из красной меди был практически разрушен во время обстрелов украинских националистов.

В Мариуполе силами РВИО восстановят памятник Куинджи
© Фото: RVIORF, Telegram

Сейчас реставраторы ведут работы в мастерской, когда все будет готово бюст вернут на его историческое место - перед администрацией Мариуполя.

Живописец родился в греческой семье в 1842 году и большую часть жизни проработал в Санкт-Петербурге. Он считается одним из классиков реализма в русской живописи. Впрочем, на западе национальную принадлежность Куинджи решили оспорить. В феврале этого года американский музей «Метрополитен» изменил подпись к картине «Красный закат на Днепре», назвав Куинджи украинцем.

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