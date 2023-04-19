Мусульмане России в этом году смогут отправиться в хадж с середины июня
Проживающие в России мусульмане в 2023 году смогут отправиться в хадж уже с середины июня. Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов в рамках видеомоста Москва - Казань - Симферополь - Черкесск на тему «Ураза-байрам: как мусульмане России встретят один из главных праздников ислама».
«В этом году Саудовская Аравия отменила все ограничения, вернулась квота - 25 тыс., и сейчас наше Духовное управление мусульман, наши туроператоры готовятся, ведут большую работу по оформлению документации наших паломников. <...> Я думаю, что уже в ближайшее время, где-то уже в десятых числах июня наши верующие будут отправляться для совершения хаджа», - сказал Аббясов.
Он отметил, что для паломников из разных регионов будут доступны как чартерные, так и регулярные рейсы с пересадками через третьи страны.
«Любой желающий может поехать, и буквально на днях появилась информация, что и с пятилетними паспортами тоже наши верующие могут поехать, потому что до этого было ограничение - принимали только 10-летние паспорта», - добавил Аббясов.
В 2023 году хадж продлится с 26 июня по 1 июля.