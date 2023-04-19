Мусульмане России в этом году смогут отправиться в хадж с середины июня

«В этом году Саудовская Аравия отменила все ограничения, вернулась квота - 25 тыс., и сейчас наше Духовное управление мусульман, наши туроператоры готовятся, ведут большую работу по оформлению документации наших паломников. <...> Я думаю, что уже в ближайшее время, где-то уже в десятых числах июня наши верующие будут отправляться для совершения хаджа», - сказал Аббясов.