Суд не принял иск актера Козловского о защите чести и достоинства

Пресненский районный суд не принял иск актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства против главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Как сообщил Бородин, актер не явился на заседание суда. Помимо этого, юристы Козловского составили иск с грубыми нарушениями, в связи с чем суд не стал его рассматривать. Сам Бородин высказал мнение, что обращение было составлено только ради громких заголовков и роста популярности.

Как сообщил Telegram-канал Shot, общественник призвал Козловского заняться гуманитарной деятельностью на территории ДНР.