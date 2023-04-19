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Козловский подал иск о защите чести и достоинства к общественнику Бородину

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Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к общественному деятелю, главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Об этом сообщает RT.

Иск появился в электронной картотеке Пресненского суда Москвы. Суть претензий в карточке детально не раскрывается.

Напомним, что в феврале 2022 года Козловский назвал события на Украине катастрофой. Он заявил, что настоящий патриотизм — «это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь». Позднее актер переехал в США. Накануне СМИ сообщили, что в марте 2023 года актер вернулся в Россию, а в апреле и мае у него запланированы спектакли в Москве и Санкт-Петербурге.

Козловский опроверг слухи о наличии гражданства США

На фоне новостей о возращении Козловского Бородин заявил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера по статье о дискредитации российской армии. После он заявил, что артисту также грозят проверки на экстремизм и финансирование из-за рубежа.

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