Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к общественному деятелю, главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Об этом сообщает RT.

Иск появился в электронной картотеке Пресненского суда Москвы. Суть претензий в карточке детально не раскрывается.

Напомним, что в феврале 2022 года Козловский назвал события на Украине катастрофой. Он заявил, что настоящий патриотизм — «это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь». Позднее актер переехал в США. Накануне СМИ сообщили, что в марте 2023 года актер вернулся в Россию, а в апреле и мае у него запланированы спектакли в Москве и Санкт-Петербурге.