В России переработают перечни специальностей высшего образования

Перечни специальностей высшего образования будут переработаны в ближайшее время. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, чьи слова приводит РИА Новости.

Во время расширенного заседания Российского союза ректоров в МГУ министр пояснил, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования будет перерабатываться в ближайшее время совместно с рынком труда.

Кроме того, Фальков напомнил, что действующий перечень специальностей действует еще с 2012 года. Уступить новому списку он должен был в 2024 году.