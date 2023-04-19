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В России переработают перечни специальностей высшего образования

Перечни специальностей высшего образования будут переработаны в ближайшее время. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, чьи слова приводит РИА Новости.

В России переработают перечни специальностей высшего образования
© ТАСС

Во время расширенного заседания Российского союза ректоров в МГУ министр пояснил, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования будет перерабатываться в ближайшее время совместно с рынком труда.

Кроме того, Фальков напомнил, что действующий перечень специальностей действует еще с 2012 года. Уступить новому списку он должен был в 2024 году.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Фальков счел, что в стране после введения новой системы образования сохранятся бакалавриат и магистратура. По его словам, университеты могут отказаться от них в пользу специалитета.

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