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Осудивший СВО артист Белый не захотел отказаться от госнаград

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Актер Анатолий Белый, который осудил специальную военную операцию России на Украине, не собирается отказываться от государственных наград. Как сообщает «Слово и Дело», он заявил, что дорожит званием заслуженного артиста РФ.

Осудивший СВО артист Белый не захотел отказываться от госнаград
© РИА Новости

По мнению Белого, он заслужил эту регалию и не собирается от нее отказываться самостоятельно.

«Кичиться как-то и говорить "да, я заслуженный артист", переходить на низкие тона — это глупо. Все, что было со мной в России — моя жизнь, мой труд, который я люблю», — заявил Белый.

Напомним, что прошлым летом актер уволился из МХТ имени Чехова по собственному желанию и уехал из России. Он отмечал, что после эмиграции потерял связь со многими близкими людьми. Причиной ссор стала разница во мнении о происходящем в мире.

Анатолий Белый уволился из театра и покинул Россию

Сейчас Белый проживает в Израиле. В своих интервью он неоднократно заявлял, что выступает против спецоперации.

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