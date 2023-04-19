Осудивший СВО артист Белый не захотел отказываться от госнаград

Актер Анатолий Белый, который осудил специальную военную операцию России на Украине, не собирается отказываться от государственных наград. Как сообщает «Слово и Дело», он заявил, что дорожит званием заслуженного артиста РФ.

По мнению Белого, он заслужил эту регалию и не собирается от нее отказываться самостоятельно.

«Кичиться как-то и говорить "да, я заслуженный артист", переходить на низкие тона — это глупо. Все, что было со мной в России — моя жизнь, мой труд, который я люблю», — заявил Белый.

Напомним, что прошлым летом актер уволился из МХТ имени Чехова по собственному желанию и уехал из России. Он отмечал, что после эмиграции потерял связь со многими близкими людьми. Причиной ссор стала разница во мнении о происходящем в мире.