Российские военные эксперты получили посылки со статуэтками

Российские военные эксперты и политологи получили посылки со статуэтками
Не меняя пять человек получили подозрительные посылки от неизвестного отправителя, сообщает издание Mash.
Среди получателей таких "подарков" оказались политолог Константин Сивков, известный своим участием в общественно-политических ток-шоу, а также его коллеги Владислав Шурыгин, Константин Исаев, Тимофей Сергейчев и корреспондент агентства ТАСС Михаил Терещенко. Известно, что посылки были отправлены из Ульяновска неизвестным, который представился Никитой Бариным.
Полицейские произвели проверку доставленных отправлений. По предварительной информации, в одной из них был обнаружен бюст маршала СССР Жукова. Но об опасном содержимом посылок не сообщалось.