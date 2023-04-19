Российские военные эксперты получили посылки со статуэтками

Не меняя пять человек получили подозрительные посылки от неизвестного отправителя, сообщает издание Mash.

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Среди получателей таких "подарков" оказались политолог Константин Сивков, известный своим участием в общественно-политических ток-шоу, а также его коллеги Владислав Шурыгин, Константин Исаев, Тимофей Сергейчев и корреспондент агентства ТАСС Михаил Терещенко. Известно, что посылки были отправлены из Ульяновска неизвестным, который представился Никитой Бариным.