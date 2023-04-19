Российские военные эксперты получили посылки со статуэтками

Подозрительные посылки со статуэтками получили одновременно не менее пяти человек, передает Mash.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Известно, что политолог Константин Сивков, постоянно принимающий участие в общественно-политических ток-шоу, получил посылку из Ульяновска от неизвестного отправителя, назвавшегося Никитой Барином. По сведениям эксперта, такие же "подарки" были доставлены его коллегам Владиславу Шурыгину, Константину Исаеву, Тимофею Сергейчеву, а также корреспонденту агентства ТАСС Михаилу Терещенко.

Посылки проверили полицейские. Предварительно, как минимум в одной из них нашли бюст маршала СССР Жукова. О каком-либо опасном наполнении доставленных отправлений не сообщалось.