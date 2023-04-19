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34 минуты назад

Российские политологи и военные эксперты получили посылки со статуэтками

Газета.Ru

Подозрительные посылки со статуэтками получили одновременно не менее пяти человек, передает Mash.

Российские военные эксперты получили посылки со статуэтками
Фото: 123rf.com123rf.com

Известно, что политолог Константин Сивков, постоянно принимающий участие в общественно-политических ток-шоу, получил посылку из Ульяновска от неизвестного отправителя, назвавшегося Никитой Барином. По сведениям эксперта, такие же "подарки" были доставлены его коллегам Владиславу Шурыгину, Константину Исаеву, Тимофею Сергейчеву, а также корреспонденту агентства ТАСС Михаилу Терещенко.

Посылки проверили полицейские. Предварительно, как минимум в одной из них нашли бюст маршала СССР Жукова. О каком-либо опасном наполнении доставленных отправлений не сообщалось.

В сети появилось фото заминированной статуэтки для военкора Татарского

8 марта неизвестный устроил в Липецке массовую рассылку посылок с цветами и боевыми гранатами.

Общество,Константин Исаев,Михаил Терещенко,Константин Сивков,Владислав Шурыгин,
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