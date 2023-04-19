МВД пообещало не штрафовать водителей за портреты ветеранов на машинах в дни «Бессмертного полка»

Сотрудники полиции не будут привлекать к ответственности водителей, которые в дни акции «Бессмертный полк» разместят на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), водитель не имеет права управлять транспортным средством с неисправностями, одной из которых считается снижение уровня обзорности с водительского места. В таком случае любые лишние предметы и наклейки могут стать помехой, а водителя за расположение их в неположенном месте могут привлечь к ответственности.

«МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности», — заявила Волк.

Напомним, что «Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной с фотографиями своих родственников, которые участвовали в войне.