Сосед рассказал о семье пропавшей после гибели матери под Москвой девочки

Семья трехлетней девочки, пропавшей после гибели матери в подмосковной Балашихе, была благополучной. Об этом рассказал Telegram-каналу Shot их сосед.

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Мужчина пояснил, что вместе с сотрудниками правоохранительных органов поднимался в их съемную квартиру. Там, по словам жильца, царит порядок: все детские вещи лежат на полках, а на плите стоит суп.

По сведениям Shot, следователи проверили все квартиры на этажах в ходе поисков малышки. Кроме того, ее пробовали найти с привлечением собак, но животные потеряли след. Досмотр людей, выходящих из подъезда многоэтажки в Балашихе с большими сумками и коробками, также результатов не дал.

Отец и бабушка пропавшей девочки уже выехали в Москву из Луганска. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее стало известно об исчезновении ребенка. Мать девочки выпала из окна восьмого этажа дома на Заречной улице и погибла. На камерах видеонаблюдения видно, что россиянка зашла в подъезд вместе с дочерью, но после случившегося малышка на улицу не выходила. Предварительно, из съемной квартиры, где жила семья, пропала верхняя одежда девочки.