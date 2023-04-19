В Калмыкии впервые пройдет фестиваль барханов

Калмыкия, где располагается самая большая территория российских пустынь, впервые в июне проведет фестиваль барханов. Он продемонстрирует гостям региона уникальную рекреационную красоту республики, привлечет внимание к проблеме опустынивания, посодействует развитию событийного туризма и росту потока отдыхающих. Об этом ТАСС сообщил глава региона Бату Хасиков.

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"Мы расширяем линейку туристических предложений для гостей республики, и в июне впервые проведем фестиваль барханов. Фестивали тюльпанов и лотосов, которые с каждым годом собирают все большее число туристов, уже стали брендом региона. Уверены, что наша рекреационная особенность - барханы Черноземельского района - завоюет не меньшую популярность. Сочетание драйва гонок на внедорожниках, спортивных нагрузок, танцевальной вечеринки с возможностью погрузиться в нирвану благодаря расслабляющей музыке, йоге не сможет, думаю, оставить никого равнодушным", - сказал глава региона.

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Фестиваль пройдет в двухдневном формате в поселке Адык. 17 июня планируются соревнования в степи на внедорожниках, квадрациклах и багги, будет работать чилаут-зона и фудкорт, вечером пройдет рейв-шоу с участием местных и приглашенных музыкантов и фаер-шоу. На второй день фестиваля, 18 июня, гостям предложат поучаствовать в марафоне по самой жаркой точке страны, экологической акции по высадке саженцев степного растения джезгун и занятия йогой, рассказал Хасиков.

При этом, по его словам, мероприятие призвано познакомить отдыхающих с этнографической атмосферой "страны Бумба", - так в древнем ойратском эпосе "Джангар" именуется сказочная прародина современных калмыков, которые жили, не старясь, в вечной весне. Гостям расскажут об истории, культуре и традициях ойратов, они узнают о быте кочевников, покатаются на лошадях и верблюдах, угостятся калмыцкими национальными блюдами.

"Участниками наших событийных мероприятий в прошлом году стали около 90 тысяч человек. Именно событийные праздники, а также запуск туристических поездов ООО "РЖД-Тур" поспособствовали увеличению популярности Калмыкии среди гостей региона. В рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет-2023" Республика Калмыкия и Тамбовская область заключили соглашение о сотрудничестве, и это позволит нам, в том числе, нарастить потенциал туристической отрасли и сделать ее одной из ведущих составляющих нашей экономики", - добавил Хасиков.