Роскомнадзор утвердил критерии определения пропаганды ЛГБТ

Минюст утвердил приказ Роскомнадзора о критериях, по которым будут определять пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете. Соответствующий документ был опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, который вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года, ресурсы, которые будут содержать информацию, направленную на убеждение человека в допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними и в привлекательности нетрадиционных половых отношений.