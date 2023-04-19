Роскомнадзор утвердил критерии определения пропаганды ЛГБТ

Минюст утвердил приказ Роскомнадзора о критериях, по которым будут определять пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете. Соответствующий документ был опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, который вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года, ресурсы, которые будут содержать информацию, направленную на убеждение человека в допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними и в привлекательности нетрадиционных половых отношений.
Помимо этого, не допускается создание ложного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, а также формирование положительного отношения к смене пола, будут включены в единый реестр запрещенных сайтов.