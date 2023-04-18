В России насчитывают около 200 тыс. объектов культурного наследия

Около 200 тыс. объектов культурного наследия федерального и регионального значения насчитывается в России, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест.
"В нашей стране насчитывается около 200 тыс. объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 31 из них входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что благодаря программе "Волонтеры культуры" на 11 тыс. объектах культурного наследия страны прошли работы по их сохранению. В честь праздника ведомство также привело интересные факты о российских объектах культурного наследия.
"Самый высокий памятник - монумент Победы (141,8 м). Первый памятник, установленный в честь исторического события, - Минину и Пожарскому (открылся после реконструкции в 2022-м). Самый тяжелый памятник - "В ознаменование 300-летия российского флота" (более 2 тыс. тонн)", - отмечается в сообщении.
Международный день памятников и исторических мест основан Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Его цель - привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Впервые отмечался на международном уровне 18 апреля 1984 года.