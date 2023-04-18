Вассерман рассказал, что играет в Bubble Worlds на заседаниях Госдумы
Депутат Госдумы и участник интеллектуальных телешоу Анатолий Вассерман заявил, что играет в Bubble Worlds во время заседаний Госдумы. Об этом сообщает LIFE.
Напомним, что ранее в сеть попало видео, на котором Вассерман играет в телефон во время заседания законодательного органа власти России.
«Это игра, где более 200 позиций с цветными шариками, которые надо уничтожать другими цветными шариками, по определённым правилам. Чем эта игра хороша? Я могу играть в неё параллельно с другими делами», – пояснил он.
Вассерман также добавил, что игра помогает ему отвлечься «не сильно занимая голову». По его словам, как только игровой процесс начинает мешать, депутат тут же убирает телефон в сторону.
Ранее Вассерман предложил штрафовать россиян за большие суммы наличными.