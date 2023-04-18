$81.60-0.0389.57-0.09

Вассерман рассказал, что играет в Bubble Worlds на заседаниях Госдумы

Депутат Госдумы и участник интеллектуальных телешоу Анатолий Вассерман заявил, что играет в Bubble Worlds во время заседаний Госдумы. Об этом сообщает LIFE.

Напомним, что ранее в сеть попало видео, на котором Вассерман играет в телефон во время заседания законодательного органа власти России.

«Это игра, где более 200 позиций с цветными шариками, которые надо уничтожать другими цветными шариками, по определённым правилам. Чем эта игра хороша? Я могу играть в неё параллельно с другими делами», – пояснил он.

Вассерман также добавил, что игра помогает ему отвлечься «не сильно занимая голову». По его словам, как только игровой процесс начинает мешать, депутат тут же убирает телефон в сторону.

Ранее Вассерман предложил штрафовать россиян за большие суммы наличными.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий