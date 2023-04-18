Рудковская выступила за присуждение Пересильд звания Героя России

"Юля буквально переступила через страх, поднялась к звездам ради ремесла, ради зрителя, ради профессии. И сама засияла, потому что настоящих звезд отличает не наряд, бренды, приемы и красные дорожки. Их отличает бешеное упорство, трудолюбие, привычка вставать и подниматься и снова идти вперед, а в случае Юли - взлетать вверх", - написала Рудковская.