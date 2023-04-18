Рудковская выступила за присуждение Пересильд звания Героя России

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале поддержала идею присудить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд. Звезда сыграла главную роль в картине "Вызов", частично снятой на Международной космической станции (МКС).
"Юля буквально переступила через страх, поднялась к звездам ради ремесла, ради зрителя, ради профессии. И сама засияла, потому что настоящих звезд отличает не наряд, бренды, приемы и красные дорожки. Их отличает бешеное упорство, трудолюбие, привычка вставать и подниматься и снова идти вперед, а в случае Юли - взлетать вверх", - написала Рудковская.
Продюсер отметила, что согласна с предложением присвоить Пересильд звание Героя России. Рудковская считает, что актриса пошла на большие риски ради съемок в ленте, чем заслужила звание.
Драма Клима Шипенко "Вызов" выйдет в прокат 20 апреля. Фильм рассказывает о хирурге (Пересильд), которая отправилась на орбиту спасать космонавта.
Ранее стало известно, что Юлия Пересильд напишет книгу о полете на МКС.