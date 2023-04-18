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19 минут назад

Яна Рудковская выступила за присуждение Юлии Пересильд звания Героя России

Газета.Ru

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале поддержала идею присудить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд. Звезда сыграла главную роль в картине "Вызов", частично снятой на Международной космической станции (МКС).

Рудковская выступила за присуждение Пересильд звания Героя России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Юля буквально переступила через страх, поднялась к звездам ради ремесла, ради зрителя, ради профессии. И сама засияла, потому что настоящих звезд отличает не наряд, бренды, приемы и красные дорожки. Их отличает бешеное упорство, трудолюбие, привычка вставать и подниматься и снова идти вперед, а в случае Юли - взлетать вверх", - написала Рудковская.

Продюсер отметила, что согласна с предложением присвоить Пересильд звание Героя России. Рудковская считает, что актриса пошла на большие риски ради съемок в ленте, чем заслужила звание.

Драма Клима Шипенко "Вызов" выйдет в прокат 20 апреля. Фильм рассказывает о хирурге (Пересильд), которая отправилась на орбиту спасать космонавта.

Ранее стало известно, что Юлия Пересильд напишет книгу о полете на МКС.

Общество,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,Яна Рудковская,
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