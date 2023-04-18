В КБР отменили шествия к 1 и 9 мая
Власти Кабардино-Балкарии (КБР) приняли решение отменить массовые мероприятия и шествия 1 и 9 мая. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков во вторник.
"Сегодня на заседании антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с текущей оперативной ситуацией в стране и рекомендациями федеральных организаций и ведомств приняли решение не проводить крупные массовые мероприятия, в том числе шествия 1 и 9 мая", - написал Коков в своем Telegram-канале.
"В республике не будет проводиться первомайская демонстрация и шествие "Бессмертного полка", - пояснили ТАСС в администрации главы КБР. Акция, как и по всей России, пройдет в онлайн-формате.
Другие мероприятия, посвященные Празднику весны и труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в различных форматах, включая онлайн, в помещениях и на иных объектах, позволяющих обеспечить необходимые меры безопасности, уточнили местные власти.