В КБР отменили шествия к 1 и 9 мая

"Сегодня на заседании антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с текущей оперативной ситуацией в стране и рекомендациями федеральных организаций и ведомств приняли решение не проводить крупные массовые мероприятия, в том числе шествия 1 и 9 мая", - написал Коков в своем Telegram-канале.