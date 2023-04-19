Детского омбудсмена в российском регионе уволили после секс-скандала

В Туве досрочно прекратили полномочия детского омбудсмена региона Сайзаны Товуу. Решение о ее увольнении приняли в среду, 19 апреля, на заседании Верховного хурала (парламента) республики, сообщает ТАСС.

Фото: Телеканал Тува 24 / YouTube Телеканал Тува 24 / YouTube

До этого Товуу подала в отставку после секс-скандала в марте 2023 года, связанного с насилием над ребенком в одном из тувинских сел. Уполномоченным по правам ребенка в российском регионе ее назначили в апреле прошлого года.

«Проектом постановления предлагается полномочия уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва — Товуу Сайзаны Сергеевны — прекратить досрочно на основании ее заявления. Проект постановления рассмотрен на заседании комитета, решение о досрочном прекращении ее полномочий принимается Верховным хуралом», — разъяснили в парламенте.

18 апреля стало известно, что машина детского омбудсмена Товуу лоб в лоб протаранила школьный автобус. В транспорте находились 16 несовершеннолетних. По данным МЧС, в больницу доставили десять школьников и двоих взрослых. В свою очередь, тувинское управление МВД России сообщало о 12 пострадавших детях. Ведомство выяснило, что к ДТП привел выезд на встречную полосу черной Toyota Camry, которая врезалась в школьный транспорт.