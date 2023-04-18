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Новую систему оплаты труда учителей планируют утвердить в РФ до конца года

До конца 2023 года в России планируется утвердить новую систему оплаты труда учителей. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства просвещения России «Большая перемена РФ» со ссылкой на выступление главы ведомства Сергея Кравцова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Новую систему оплаты труда учителей планируют утвердить в РФ до конца года
© РИА Новости

«В шести пилотных регионах мы уже апробируем, и уже есть конкретные результаты. Планируем в этом году ее (систему - прим. Агентства «Москва») утвердить», - сказал Кравцов.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила обратиться с такой инициативой к президенту России Владимиру Путину.

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