Приехавших на Пасху в Израиль россиян депортируют без объяснения причин

«После двух часов обыска на таможне нас отвели в очередь в другую комнату. В отдельной комнате спрашивали про знакомых [в Израиле], деньги и что мы наконец забыли в этой "безвизовой стране"», — рассказал один из туристов, отметив, что на руках у всех россиян были брони в местных отелях, страховки и обратные билеты.