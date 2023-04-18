Госдума упростила миграционный учет иностранцев

Перечень случаев, когда иностранцы могут самостоятельно подавать уведомления в миграционные органы о своем прибытии хотят расширить. Соответствующий закон кабмина Госдума приняла 18 апреля.

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Сейчас иностранец может самостоятельно подать уведомление о прибытии на место пребывания в орган миграционного учета в случае, если принимающая его сторона в силу уважительных причин не имеет возможности направить такое уведомление. Или же если у него на территории РФ имеется в собственности жилье.

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Уведомление можно подать самостоятельно также в случае, если жилье принадлежит гражданину РФ, постоянно проживающему за ее пределами, или иностранному гражданину, иностранному юридическому лицу или иной иностранной организации, находящимся за пределами РФ.

Согласно законопроекту, уведомление о прибытии будет также представляться иностранцем, зарегистрированным на портале госуслуг и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в орган миграционного учета онлайн. При этом у принимающей стороны данного иностранного гражданина — россиянина, собственника данного жилого помещения, должен быть личный кабинет на «Госуслугах» и в единой системе идентификации и аутентификации.

Согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранца в предоставленном жилом помещении будут фиксировать и передавать в орган миграционного учета также с помощью портала госуслуг. Заполненная иностранцем в личном кабинете на портале форма уведомления о прибытии поступит на согласование в личный кабинет принимающей стороны.

Если принимающая страна согласна, уведомление о прибытии предлагается автоматически передавать в орган миграционного учета для фиксации необходимых сведений.