За перепродажу сведений из ЕГРН начнут штрафовать

В России введут штрафы за незаконную перепродажу информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Такой закон Госдума приняла 18 апреля.
Принятые поправки в КоАП предусматривают административную ответственность за незаконную деятельность по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, а также за предоставление третьим лицам за плату этой информации. Для граждан максимальный штраф составит 25 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для компаний — до 400 тысяч рублей. Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 80 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию до одного года; на юрлиц — от 500 до 600 тысяч рублей.
Поправки в базовый закон о государственной регистрации недвижимости, которые запретили перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости и существование сайтов-двойников Росреестра были приняты в 2021 году. Такие сайты маскируются под официальный портал и по спекулятивно завышенным ценам перепродают информацию.