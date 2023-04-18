За перепродажу сведений из ЕГРН начнут штрафовать

Принятые поправки в КоАП предусматривают административную ответственность за незаконную деятельность по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, а также за предоставление третьим лицам за плату этой информации. Для граждан максимальный штраф составит 25 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для компаний — до 400 тысяч рублей. Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 80 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию до одного года; на юрлиц — от 500 до 600 тысяч рублей.