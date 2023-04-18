$81.63+0.1289.66-0.50
15 минут назад

За перепродажу сведений из ЕГРН начнут штрафовать

Парламентская газета

В России введут штрафы за незаконную перепродажу информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Такой закон Госдума приняла 18 апреля.

За перепродажу сведений из ЕГРН начнут штрафовать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Принятые поправки в КоАП предусматривают административную ответственность за незаконную деятельность по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, а также за предоставление третьим лицам за плату этой информации. Для граждан максимальный штраф составит 25 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для компаний — до 400 тысяч рублей. Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 80 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию до одного года; на юрлиц — от 500 до 600 тысяч рублей.

Поправки в базовый закон о государственной регистрации недвижимости, которые запретили перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости и существование сайтов-двойников Росреестра были приняты в 2021 году. Такие сайты маскируются под официальный портал и по спекулятивно завышенным ценам перепродают информацию.

Общество,Росреестр,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий