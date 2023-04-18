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Глава ЛНР Пасечник рассказал о тестовом запуске мобильного интернета в Луганске

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что во вторник, 18 апреля, состоится тестовый запуск мобильного интернета в Луганске.

Глава ЛНР рассказал о тестовом запуске мобильного интернета в Луганске
© globallookpress.com

«Начинаем тестовый запуск с города Луганска, где услуга станет доступна с сегодняшнего дня», — написал он в Telegram.

Пасечник добавил, что власти продолжат подключать к мобильному интернету другие районы ЛНР.

Ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике приостановили действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи.

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