Глава ЛНР рассказал о тестовом запуске мобильного интернета в Луганске

Глава ЛНР Пасечник рассказал о тестовом запуске мобильного интернета в Луганске
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что во вторник, 18 апреля, состоится тестовый запуск мобильного интернета в Луганске.
«Начинаем тестовый запуск с города Луганска, где услуга станет доступна с сегодняшнего дня», — написал он в Telegram.
Пасечник добавил, что власти продолжат подключать к мобильному интернету другие районы ЛНР.
Ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике приостановили действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи.