В Минздраве отчитались об осмотре детей из новых регионов России

Профилактические процедуры прошли больше 225 тысяч несовершеннолетних жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Об этом заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочего визита в ДНР и ЛНР.
«До конца мая мы осмотрим всех детей, чьи родители высказали такое желание. Столь масштабных мероприятий по детской диагностике здесь не было с 1995 года. Многие патологии выявляют впервые. Это, в частности, заболевание глаз, опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы», — цитирует Мурашко пресс-служба ведомства.
Он добавил, что в новых регионах начинают работать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».