В Минздраве отчитались об осмотре детей из новых регионов России

«До конца мая мы осмотрим всех детей, чьи родители высказали такое желание. Столь масштабных мероприятий по детской диагностике здесь не было с 1995 года. Многие патологии выявляют впервые. Это, в частности, заболевание глаз, опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы», — цитирует Мурашко пресс-служба ведомства.