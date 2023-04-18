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56 минут назад

В Минздраве отчитались об осмотре детей из новых регионов России

Говорит Москва

Профилактические процедуры прошли больше 225 тысяч несовершеннолетних жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В Минздраве отчитались об осмотре детей из новых регионов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочего визита в ДНР и ЛНР.

«До конца мая мы осмотрим всех детей, чьи родители высказали такое желание. Столь масштабных мероприятий по детской диагностике здесь не было с 1995 года. Многие патологии выявляют впервые. Это, в частности, заболевание глаз, опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы», — цитирует Мурашко пресс-служба ведомства.

Он добавил, что в новых регионах начинают работать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Общество,Михаил Мурашко,
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