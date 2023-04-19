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11 минут назад

За сутки в РФ зарегистрировали 6 305 новых случаев COVID-19

Москва24иещё 1

За прошедший день на территории России медики выявили 6 305 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в РФ зарегистрировали 6 305 новых случаев COVID-19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа зафиксировали 38 летальных исходов. Госпитализация потребовалась 1 126 пациентам. Это на 9,2% меньше, чем днем ранее.

Рост количества госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение – в 39 регионах. Поборол недуг за этот период 8 501 человек, что на 1%, чем во вторник, 18 апреля.

Ранее главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура заявила, что в России произойдет новый всплеск коронавируса. По ее словам, медики выявили слишком много различных вариантов инфекции – на данный момент их более 600. Данную ситуацию врач объяснила мутациями.

Общество,Елена Бабура,
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