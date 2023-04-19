За сутки в РФ зарегистрировали 6 305 новых случаев COVID-19

За прошедший день на территории России медики выявили 6 305 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа зафиксировали 38 летальных исходов. Госпитализация потребовалась 1 126 пациентам. Это на 9,2% меньше, чем днем ранее.

Рост количества госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение – в 39 регионах. Поборол недуг за этот период 8 501 человек, что на 1%, чем во вторник, 18 апреля.