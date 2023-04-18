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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность экофонда «Беллона»

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Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность норвежского экологического фонда «Беллона», сообщается в Telegram-канале ведомства.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность экофонда «Беллона»
© Парламентская газета

Как отмечает Генпрокуратура, деятельность организации направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию внутренней и внешней политики России, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.

«Деятельность международной неправительственной организации Miljøstiftelsen Bellona (Экологический фонд «Беллона», Экологическое объединение «Беллона») (Королевство Норвегия) признана нежелательной на территории РФ», — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, экофонд «Беллона» финансирует НКО-иноагентов, формирует общественное мнение о несостоятельности российской природоохранной политики и некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей, участвует в компании по дискредитации ВС РФ. Ведомство направило информацию о своем решении в Минюст, чтобы тот внес их в соответствующий реестр.

Как писала «Парламентская газета», в середине апреля Генпрокуратура признала нежелательной НПО «Форум гражданского общества Россия — ЕС». По данным ведомства, организация, объединяющая около 180 российских и европейских НПО устанавливала контакты с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России.

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