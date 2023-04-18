Нормативные словари предложили обновлять каждый год

Нормативные словари не должны содержать лексику диалектов и жаргонов, обновлять их при этом необходимо ежегодно. Такой проект постановления Правительства об утверждении требований к составлению и переизданию словарей, подготовленный в Минпросвещения, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Согласно подготовленным требованиям, нормативные словари будут содержать актуальные нормы языка.

«В состав словника нормативных словарей включаются все слова современного русского литературного языка, а также перечень иностранных слов, употребляемых в современной русской устной или письменной речи, не имеющих общеупотребительных аналогов в сферах обязательного использования государственного языка Российской Федерации», — говорится в документе.

Там также указано, что в нормативных словарях должна быть система помет, указывающая на недопустимость употребления слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского языка.

«Нормативные словари должны определять, какие слова или значения слов не могут употребляться в текстах нормативных правовых актов, в том числе какие слова имеют эмоциональную окраску либо не применимы для стиля нормативных правовых актов», — утверждается в требованиях.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 2 мая.

В конце февраля, как писала «Парламентская газета», Президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.