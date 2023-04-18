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18 минут назад

Россия увеличила число рейсов в дружественные страны

Lenta.ru

Россия увеличила число авиарейсов с дружественными странами, среди которых Турция, Индия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Монголия и Шри-Ланка. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного на Росавиации.

Россия увеличила число рейсов в дружественные страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно документу, российская авиакомпания Red Wings получила новые допуски на рейсы в Анталью (Турция), Сиань (Китай), Улан-Батор (Монголия), Маттала (Шри-Ланка). Перевозчик «Победа» сможет летать в Алматы (Казахстан), а «Аэрофлоту» разрешили запустить рейсы на Гоа (Индия) и в Пекин (Китай).

Кроме того, компании «ИрАэро» выдали допуск на полеты в Гонконг, Гуанчжоу (Китай) и Шанхай, «Азимут» начнет летать в казахстанские города Алматы, Уральск, Актобе, в турецкую Анталью и в Узбекистан (Ташкент, Термез, Наманган, Фергана). «Икару» дали возможность осуществлять полеты из Москвы в Стамбул, компании «Северсталь» — из Калуги и в Минск, а «России» — из Иркутска в Шеньян (Китай).

Ранее сообщалось, что россиянам стали доступны полеты на еще один курорт Средиземного моря без пересадок и виз — авиакомпания Nouvelair Tunisie запустила рейсы из Москвы в тунисский город Монастир. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus А320 два раза в неделю — по средам и субботам.

Общество,Red Wings,Северсталь,Аэрофлот,Росавиация,
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