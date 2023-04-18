Автоэксперт предупредил дачников об опасности клумб из старых шин

Многие дачники используют отслужившую авторезину как элемент декора на своих участках. Но клумбы из шин портят экологию и могут сильно навредить здоровью человека. С какими заболеваниями рискуют столкнуться люди, высаживающие цветы в покрышках, рассказал автоэксперт Антон Трошанов.

«Нельзя старые шины превращать в клумбы. Покрышки – это отходы четвертого класса опасности. К нему относится много видов отходов, которые мы точно не хотели бы видеть у себя, а вот шины почему-то не считаем опасными», – высказался эксперт радио Sputnik.

Из-за клумб в шинах у владельцев участков могут проявиться различные острые респираторные болезни. Чтобы избежать таких последствий для себя и окружающих, лучше сдавать резину в специализированные утилизирующие службы, посоветовал Трошанов.