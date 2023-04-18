Актриса Юлия Пересильд написала роман «Это космос, детка»

«Я вела дневник во время подготовки, а ещё аудио- и видеодневник. В принципе, я пишу его всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС. У меня по часам расписано наше время пребывания в космосе», — цитирует Пересильд газета «Известия».