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Актриса Юлия Пересильд написала роман «Это космос, детка»

Российская актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в картине Клима Шипенко «Вызов», частично снятой в космосе, выпустила приключенческий роман «Это космос, детка». В основу текста лёг личный дневник артистки, в том числе его часть, посвящённая подготовке к полёту на МКС и съёмкам на станции.

Актриса Юлия Пересильд написала роман «Это космос, детка»
© globallookpress.com

«Я вела дневник во время подготовки, а ещё аудио- и видеодневник. В принципе, я пишу его всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС. У меня по часам расписано наше время пребывания в космосе», — цитирует Пересильд газета «Известия».

По словам артистки, на написание книги у неё ушло около года.

Ранее продюсер фильма «Вызов» Константин Эрнст заявил, что бюджет ленты составил менее 1 млрд руб.

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