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1 час назад

Организаторы «Нашествия» проведут конкурс среди молодых музыкантов

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Организаторы «Нашествия» решили провести конкурс среди молодых музыкантов. Как уточняется на официальной странице оргкомитета фестиваля «ВКонтакте», прием заявок будет проводиться до 15 мая включительно.

Организаторы «Нашествия» проведут конкурс среди молодых музыкантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Участники конкурса «Нашествие: Молодые Ветра» поборются за право выступить на фестивале и отправиться на гастроли, а также попасть в ротацию «Нашего радио».

Отмечается, что принять участие в конкурсе может любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске осенью этого года состоится международный фестиваль анимационного кино «Анимур».

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