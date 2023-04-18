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Названы самые курящие регионы России

Республика Алтай стала самым курящим регионом России. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Названы самые курящие регионы России
© ТАСС

По их данным, в регионе употребляют табачную продукцию 34,2 процента взрослого населения. За ним следует Сахалинская область, где курят 33,5 процента совершеннолетних граждан. Третье место досталось Магаданской области (31,9 процента), четвертое — Ненецкому автономному округу (30,4 процента), а пятое — Республике Коми (29,6 процента).

Кроме того, в рейтинг самых курящих регионов страны вошли Еврейская автономная область (28 процентов), Якутия (27,1 процента), Камчатский край (27 процентов), Кемеровская (26,7 процента) и Амурская область (26,6 процента).

В сети также назвали топ субъектов России, жители которых реже всего употребляют табачную продукцию. Так, в рейтинг вошли Чеченская Республика (3,3 процента), Ингушетия (4 процента), Республика Дагестан (6 процентов), Мордовия (10,2 процента), Северная Осетия (10,9 процента), Карачаево-Черкесия (12,5 процента), Рязанская область (12,6 процента), Кабардино-Балкария (13,4 процента), Ярославская область (14,3 процента), а также Краснодарский край (14,8 процента).

Ранее были названы самые курящие и пьющие регионы России. Так, наименьшими сторонниками вредных привычек оказались жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. Отмечается, что этому поспособствовали установленные в республиках Северного Кавказа строгие традиции и менталитет жителей. Антилидерами рейтинга стали Магаданская и Сахалинская области, а также Хакасия и Бурятия.

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