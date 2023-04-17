Москалькова выступила за выдачу внутренних паспортов россиянам за рубежом

Граждане России смогут в дальнейшем получать в консульских учреждениях как заграничные, так и общегражданские паспорта, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова. Она пояснила, что МИД и МВД РФ поддержали выдвинутую ей инициативу, пишет «КоммерсантЪ».

Отмечается, что Москалькова рассказала о ситуации с выдачей паспортов россиянам во время выступления в Госдуме на мероприятии, посвященной международной повестке.

Омбудсмен подчеркнула, что за рубежом в настоящее время проживает значительное количество россиян. Она добавила, что уехавшие не могут при необходимости получить общегражданские паспорта, вынуждены приезжать на территорию России.