Утверждены критерии блокировки сайтов по созданию наркотиков

МВД утвердило приказ, устанавливающий четыре критерия оценки информации в интернете о наркотиках для внесения ресурсов в реестр запрещенных и его блокировки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В качестве первого критерия указано наличие подробной информации, в том числе инструкций, по незаконному изготовлению, разработке и использованию наркотических и психоактивных веществ, а также использовании прекурсоров для их изготовления. Вторым критерием в документе значится наличие информации о создании условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, повышении их урожайности, устойчивости к климату, совершенствовании технологий, выведении новых сортов.

Третий критерий для блокировки сайта заключается в наличии информации о местах незаконного культивирования или произрастания наркосодержащих растений. Последним критерием отнесения к запрещенной информации является наличие сведений о местах приобретения, ценах и способах получения наркотиков

Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.