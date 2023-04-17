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Утверждены критерии блокировки сайтов по созданию наркотиков

МВД утвердило приказ, устанавливающий четыре критерия оценки информации в интернете о наркотиках для внесения ресурсов в реестр запрещенных и его блокировки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Утверждены критерии блокировки сайтов по созданию наркотиков
© Парламентская газета

В качестве первого критерия указано наличие подробной информации, в том числе инструкций, по незаконному изготовлению, разработке и использованию наркотических и психоактивных веществ, а также использовании прекурсоров для их изготовления. Вторым критерием в документе значится наличие информации о создании условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, повышении их урожайности, устойчивости к климату, совершенствовании технологий, выведении новых сортов.

Третий критерий для блокировки сайта заключается в наличии информации о местах незаконного культивирования или произрастания наркосодержащих растений. Последним критерием отнесения к запрещенной информации является наличие сведений о местах приобретения, ценах и способах получения наркотиков

Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье изъята партия кокаина на более чем 2,5 миллиарда рублей. Партию латиноамериканского кокаина разместили на складе, арендованном на подставное лицо.

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