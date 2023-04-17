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40 минут назад

Подсчитано количество нерабочих дней в мае

Илья Родин

В мае россияне по традиции отмечают 1 мая (Праздник весны и труда) и День Победы. Нередко майские каникулы длятся почти две недели.

Подсчитано количество нерабочих дней в мае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этом году длительные майские каникулы не предусмотрены. В общей сложности, в мае будет 11 нерабочих дней, из них 8 придутся на выходные.

В Праздник Весны и Труда в 2023 году россияне смогут отдыхать три дня: 29, 30 апреля и 1 мая (с субботы по понедельник).

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Второй период каникул связан с Днем Победы. Отдых продлится с 6 по 9 мая (с субботы по вторник).

Напомним, что 8 мая, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году», стало нерабочим днем из-за переноса воскресенья, 8 января.

Общество,Правительство РФ,
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