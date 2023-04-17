Подсчитано количество нерабочих дней в мае

В мае россияне по традиции отмечают 1 мая (Праздник весны и труда) и День Победы. Нередко майские каникулы длятся почти две недели.
В этом году длительные майские каникулы не предусмотрены. В общей сложности, в мае будет 11 нерабочих дней, из них 8 придутся на выходные.
В Праздник Весны и Труда в 2023 году россияне смогут отдыхать три дня: 29, 30 апреля и 1 мая (с субботы по понедельник).
Второй период каникул связан с Днем Победы. Отдых продлится с 6 по 9 мая (с субботы по вторник).
Напомним, что 8 мая, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году», стало нерабочим днем из-за переноса воскресенья, 8 января.