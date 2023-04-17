В Северной Осетии зафиксировали семь случаев заболевания корью
В Северной Осетии зарегистрировали семь случаев заболевания корью, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
"Эпидемиологическая обстановка отмечена семи случаями заболевания корью, зафиксированных в республике с 25 марта. По информации управления Роспотребнадзора по РСО - Алания, во всех очагах с подозрением на опасную инфекцию проводятся противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос, в связи с этим проводится вакцинация.
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.