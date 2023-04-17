В Северной Осетии зафиксировали семь случаев заболевания корью

В Северной Осетии зарегистрировали семь случаев заболевания корью, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Эпидемиологическая обстановка отмечена семи случаями заболевания корью, зафиксированных в республике с 25 марта. По информации управления Роспотребнадзора по РСО - Алания, во всех очагах с подозрением на опасную инфекцию проводятся противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос, в связи с этим проводится вакцинация.