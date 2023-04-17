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Прокуратура Москвы проверит Козловского на дискредитацию ВС РФ

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Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Козловского на предмет дискредитации ВС РФ», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что с просьбой проверить Козловского на дискредитацию армии России в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что актер осуждает СВО и призывает людей выходить на протесты и выкрикивать антиправительственные лозунги. Кроме того, по словам Бородина, Козловский после начала спецоперации уехал в США, но теперь намерен вернуться в Россию и выступать на сценах театров в Москве и Санкт-Петербурге.

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Актер выступил с опровержением этого. Козловский сообщал, что не имеет второго гражданства, а из России уезжал в США, чтобы навестить своего ребенка. Также он отмечал, что не призывал к митингам, а лозунги, которые ему приписывают, он выкрикивал на съемках исторического сериала.

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