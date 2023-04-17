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Эрнст ответил на вопрос о бюджете фильма «Вызов»

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст опроверг слухи о том, что бюджет фильма «Вызов» составил 1-1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Эрнста, стоимость фильма составила меньше 1 миллиарда рублей, однако точную сумму глава Первого канала не назвал. Он также добавил, что бюджет составлен из средств от Фонда Кино, Первого канала и спонсоров.

«Вызов» выходит в широкий прокат 20 апреля. Космический блокбастер был снят на станции МКС при поддержке государственной космической компании Роскосмос. Специально для съёмок актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправились на МКС, где прожили 12 дней.

Ранее телеведущая Ольга Бузова предложила Климу Шипенко снять её на Луне.

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