$81.60-0.0389.57-0.09

В Курской области отменили массовые мероприятия на 9 мая

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Курской области в 2023 году в новом формате - портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, предлагается разместить на окнах квартир, стеклах автомобилей, в соцсетях. Массовые мероприятия 9 мая в регионе отменяются, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Курской области отменили массовые мероприятия на 9 мая
© РИА Новости

"Понимаю, что праздник Великой Победы близок каждому человеку и каждой семье, поэтому предлагаю провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате. Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее власти Курской области отказались от проведения парада в честь Дня Победы в этом году.

По его словам, жители региона могут прислать истории ветеранов в раздел "Бессмертный полк" сайта, посвященного Курской битве. Также с учетом приграничного положения Курской области власти приняли решение отказаться от запусков салютов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий