В Курской области отменили массовые мероприятия на 9 мая

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Курской области в 2023 году в новом формате - портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, предлагается разместить на окнах квартир, стеклах автомобилей, в соцсетях. Массовые мероприятия 9 мая в регионе отменяются, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Понимаю, что праздник Великой Победы близок каждому человеку и каждой семье, поэтому предлагаю провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате. Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее власти Курской области отказались от проведения парада в честь Дня Победы в этом году.