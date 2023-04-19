В России прокомментировали возможность дефицита самолетов летом

В России нет нехватки пассажирских самолетов на туристических направлениях на летний сезон. Так возможность дефицита воздушных судов прокомментировали в Росавиации.

В ведомстве отметили, что авиакомпании планируют сохранить действующую маршрутную сеть летом. Более того, некоторые перевозчики собираются увеличить количество рейсов.

Представители Росавиации также рассказали, что средняя загрузка пассажирских лайнеров составляет свыше 80 процентов на внутренних маршрутах и 77,5 процента — на международных.

«Учитывая принятые авиакомпаниями меры по оптимизации маршрутных сетей, за период январь-апрель текущего года ожидается перевыполнение плана целевых показателей по внутрироссийским авиаперевозкам», — добавили в ведомстве.