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В Госдуме раскритиковали идею Вассермана о сбережениях свыше миллиона рублей

Председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко раскритиковал законопроект депутата Анатолия Вассермана, который предложил обязывать россиян отчитываться в налоговой за хранение более миллиона рублей наличными.

В Госдуме раскритиковали идею Вассермана о сбережениях свыше миллиона рублей
© Пресс-служба Госдумы

— Однозначно, отношусь к этому отрицательно. Потому что это право граждан — выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги. Не вижу причин, по которым нужно это право ограничить, — заявил Савченко.

Предложение Вассермана, добавил он, никак не сможет повлиять на ситуацию с точки зрения макроэкономики. Тем не менее законопроект будет всесторонне рассматриваться Госдумой, передает слова председателя думского комитета РБК.

Согласно разработанному Вассерманом законопроекту, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме больше миллиона рублей граждане должны будут сообщить об этом налоговикам. При нарушении граждане могут столкнуться с конфискацией и штрафом, в два раза превышающим сумму хранимых таким образом денег.

В марте фракция ЛДПР подготовила законопроект, согласно которому предлагается с 2024 года создавать накопительные счета для каждого новорожденного в России. Зампред партии Ярослав Нилов рассказал, что за основу данной инициативы взяли пример Казахстана.

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