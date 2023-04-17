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Главе Татарстана отказали во въезде в Молдавию

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Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом.

"Мы находимся в Кишиневе, только что прилетели по приглашению [кандидата на пост главы Гагаузии Виктора] Петрова и [депутата молдавского парламента Александра] Суходольского, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили большую программу нашей совместной работы. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить [эту] страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе [дружбы народов]", - сказал Минниханов. Видеозапись его заявления опубликована в понедельник в Telegram-канале молдавского интернет-портала Gagauznews.

По словам Суходольского, Минниханов должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате.

"Мною было отправлено официальное приглашение Минниханову на конгресс. <…> Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде", - сказал корреспонденту ТАСС депутат молдавского парламента.

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