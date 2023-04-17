Главе Татарстана отказали во въезде в Молдавию

"Мы находимся в Кишиневе, только что прилетели по приглашению [кандидата на пост главы Гагаузии Виктора] Петрова и [депутата молдавского парламента Александра] Суходольского, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили большую программу нашей совместной работы. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить [эту] страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе [дружбы народов]", - сказал Минниханов. Видеозапись его заявления опубликована в понедельник в Telegram-канале молдавского интернет-портала Gagauznews.