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Путин наградил почётными грамотами восстановителей Крымского моста

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Президент России Владимир Путин наградил почётными грамотами сотрудников ряда компаний, которые занимались восстановительными работами на Крымском мосту после совершённого в октябре теракта.

Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, почётные грамоты получили сотрудники предприятий «Дороги и мосты» и «Дорожная строительная компания».

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина за 2022 год заявил, что автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили за 4,5 месяца.

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