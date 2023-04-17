Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста

Путин наградил почётными грамотами восстановителей Крымского моста
Президент России Владимир Путин наградил почётными грамотами сотрудников ряда компаний, которые занимались восстановительными работами на Крымском мосту после совершённого в октябре теракта.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, почётные грамоты получили сотрудники предприятий «Дороги и мосты» и «Дорожная строительная компания».
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина за 2022 год заявил, что автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили за 4,5 месяца.