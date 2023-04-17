$81.50-0.1790.16+0.16
31 минуту назад

Газманов рассказал о помощи солдатам СВО

Елена Прошина

Певец Олег Газманов рассказал в беседе с программой «Ты не поверишь!», какую помощь оказывает российским военным, находящимся в зоне боевых действий.

Газманов рассказал о помощи солдатам СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, он не любит афишировать свою помощь. Он признался, что регулярно собирает средства и закупает для солдат прицелы и коптеры. Также он недавно принял участие в акции, в рамках которой передал на фронт гитару со своим автографом.

Также он высказался о критике в свой адрес от коллег, которые уехали из страны. По словам певца, он перестал общаться с такими людьми и вычеркнул их из своего списка. Теперь он причисляет к своим врагам тех, кто «поливает грязью его страну».

Олег Газманов поддержал проведение спецоперации. Он часто ездит на Донбасс, где выступает в госпиталях перед ранеными военными. Такой же позиции придерживается его сын Родион. В поддержку российской армии он выпустил песню «Затишье».

Общество,Олег Газманов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий