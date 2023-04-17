Газманов рассказал о помощи солдатам СВО

Певец Олег Газманов рассказал в беседе с программой «Ты не поверишь!», какую помощь оказывает российским военным, находящимся в зоне боевых действий.

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По его словам, он не любит афишировать свою помощь. Он признался, что регулярно собирает средства и закупает для солдат прицелы и коптеры. Также он недавно принял участие в акции, в рамках которой передал на фронт гитару со своим автографом.

Также он высказался о критике в свой адрес от коллег, которые уехали из страны. По словам певца, он перестал общаться с такими людьми и вычеркнул их из своего списка. Теперь он причисляет к своим врагам тех, кто «поливает грязью его страну».