Газманов рассказал о помощи солдатам СВО

Певец Олег Газманов рассказал в беседе с программой «Ты не поверишь!», какую помощь оказывает российским военным, находящимся в зоне боевых действий.
По его словам, он не любит афишировать свою помощь. Он признался, что регулярно собирает средства и закупает для солдат прицелы и коптеры. Также он недавно принял участие в акции, в рамках которой передал на фронт гитару со своим автографом.
Также он высказался о критике в свой адрес от коллег, которые уехали из страны. По словам певца, он перестал общаться с такими людьми и вычеркнул их из своего списка. Теперь он причисляет к своим врагам тех, кто «поливает грязью его страну».
Олег Газманов поддержал проведение спецоперации. Он часто ездит на Донбасс, где выступает в госпиталях перед ранеными военными. Такой же позиции придерживается его сын Родион. В поддержку российской армии он выпустил песню «Затишье».