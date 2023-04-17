На Бали появились билборды с предостережением на русском для туристов

На Бали появились рекламные щиты, которые предостерегают иностранцев от устройства на работу по туристической визе. Как сообщает РИА Новости, информация на них размещена как на английском, так и на русском языке.

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«Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд», — написано на щите, орфография и пунктуация сохранены.

Как объяснил глава отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита, билборд обращен к иностранцам, которые прибывают в страну якобы для отдыха, однако пытаются найти работу. Нарушение правил может обернуться депортацией.

Отдельно он отметил большой наплыв россиян на Бали. В департаменте надеются, что рекламный щит на русском языке позволит легко понять содержание обращения.