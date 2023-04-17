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Россиянам объяснили, как выбрать качественную рыбу

Определить качество рыбы в домашних условиях можно по чешуе, объяснила специалист по контролю качества Марина Ерофеева. Она пояснила «Газете.Ru», что чешуя не должна прилипать к ладони, если взять рыбу в руку, она должна плотно сидеть на коже, блестеть и переливаться.

Россиянам объяснили, как выбрать качественную рыбу
© News.ru

Качество рыбы дома можно проверить по чешуе. Если вы берете ее в руку и к ладони прилипает чешуя — это плохой знак. Чешуя должна блестеть, переливаться, плотно сидеть на коже и не выглядеть пересохшей, — отметила специалист.

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По словам Ерофеевой, следует обратить внимание на глаза рыбы: они должны быть чистыми, влажными, блестящими и чуть выпуклыми. Яркий цвет жабр указывается на свежесть продукта. Специалист отметила, что тело должно быть нескользким и упругим, а поверхность - чистой и без повреждений. Рваные хвост и плавники указывают на то, что рыба долгое время провела в сетях. Брюшко неразделанной рыбы должно оставаться целым и плотным.

Ерофеева посоветовала нюхать рыбу перед покупкой. Она должна пахнуть солью, морем или рекой, а в некоторых случаях свежим огурцом. У скумбрии, сардины, ставриды может быть кисловатый аромат. Ерофеева рекомендует выбирать рыбу, выросшую в естественной среде обитания, так как она полезнее по содержанию минералов и в ее рационе не было антибиотиков, соевой и кукурузной муки. Чтобы не ошибиться, можно выбирать из тех видов, которые не выращивают на фермах.

Если при разделке вы обнаружили, что мясо рыбы легко отделяется от костей, то это плохой признак, и продукт уже не свежий. Исключение — сиг, для него это штатная ситуация и особенности физиологии, — рассказала специалист.

Ерофеева отметила, что качество икры можно определить, залив несколько икринок кипятком. Имитированный продукт растворится. Качественный продукт не содержит в себе посторонних примесей и не «перетекает». При этом цвет икры может быть ярким.

Врач-диетолог Антонина Леонтьева ранее порекомендовала есть суши вместе с имберем и васаби, чтобы избежать отравления. По ее словам, васаби содержит изотиоцианаты, которые нейтрализуют бактерии в сырой рыбе, а имбирь помогает переваривать пищу.

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